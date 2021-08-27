Öğretmenlik başvuru şartları genişletildi: Pedagojik formasyon kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmen Adaylarına Pedagojik Formasyon Hakkı" başlıklı kısa bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmen Adaylarına Pedagojik Formasyon Hakkı" başlıklı bir paylaşımda bulunarak , "Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek" ifadesini kullandı.

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