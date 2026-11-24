Eğitim-İş Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde 9 bin 34 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Öğretmenlerin ekonomik koşullarını, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve mesleklerinin toplumsal konumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren araştırma, eğitim emekçilerinin geçim sıkıntısını gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 63,82’si, aylık maaşlarından en fazla pay ayırdıkları ilk üç harcama kalemi arasında borç ve kredi ödemelerini gösterdi. Eğitim-İş, bu tablonun öğretmenlerin ay sonunu getirebilmek için borçlanmak zorunda kaldığını ve yeni aya da borç yüküyle başladığını ortaya koyduğunu belirtti.

Maaşın önemli bölümü barınmaya gidiyor

Araştırmada barınma giderleri de öğretmenlerin bütçesindeki önemli yüklerden biri olarak öne çıktı. Kirada yaşayan öğretmenlerin yüzde 83,30’u kira ve barınma giderlerini maaşlarından en fazla pay ayırdıkları ilk üç harcama kaleminden biri olarak belirtti.

İstanbul’da görev yapan ve kirada yaşayan öğretmenlerde ise bu oran yüzde 89,69’a yükseldi.

Eğitim-İş’in paylaştığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 47 bin 520 liraya ulaştı. Bu tutarın en düşük öğretmen maaşının yüzde 66,43’üne, başka bir ifadeyle yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiği belirtildi.

Emeklilik hakkı kazanan öğretmenler de çalışıyor

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de emeklilik hakkı kazanan öğretmenlerin çalışmayı sürdürmesi oldu.

Buna göre 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin yüzde 49,01’i emeklilik hakkı kazanmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Henüz emeklilik hakkı bulunmayan ancak bu hakkı kazandığında da çalışmayı sürdürmeyi düşündüğünü belirten öğretmenler de eklendiğinde oran yüzde 62,60’a yükseliyor.

Araştırma, öğretmenlerin ekonomik koşullarının borçlanma, barınma giderleri ve emeklilik sonrasında da çalışma zorunluluğu gibi başlıklarda yoğunlaştığını ortaya koydu.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.