Öğretmenlerden okullara imam atanmasına tepki: 'Laikliğe aykırı'

İzmir'de eğitimciler okullarda 'manevi danışman' adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı görevlendirilmesine olanak sağlayan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesini protesto etti.

Bornova’da 700 öğretmen, projeyi protesto etmek için bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eğitim-İş, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Tüm Yerel-Sen üyeleri ve veliler de destek verdi. Ortak açıklamayı okuyan Eğitim-İş Bornova Temsilciliği Başkanı Dürdane Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerini Orta Çağ karanlığına sürüklemek için adeta seferberlik ilan etmiştir” dedi.

ÇEDES protokolünün anayasaya aykırı olduğunu belirten Tekin, “Milli Eğitim Temel Kanunu, ‘eğitim-öğretim hizmetinin bu kanun hükümlerine göre devlet adına yönetilmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur’ derken Bakanlık ÇEDES ve benzeri protokollerle bu görevleri tarikat ve cemaatin arka bahçesi olan dernek ve vakıflara teslim etmiştir. ‘Nöbetçi bir edebiyat öğretmeni, raporlu bir matematik öğretmeninin boş geçen dersine girip öğrencilerle ilgilenmiş olabilirsin ama sana ek ders ücreti ödemeyiz’ diyen Bakanlık aynı hassasiyeti pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullarımızı elini kolunu sallayarak girip laikliğe ve bilimsel eğitimden uzak bir şekilde çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerini Orta Çağ karanlığına sürüklemek için adeta seferberlik ilan etmiştir. Okullarımızda danışmanlık hizmeti rehber öğretmenlerinin sorumluluğundadır” diye konuştu. (ANKA)