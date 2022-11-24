Öğretmenler anlatıyor: 'Okulda açlıktan ağlayan öğrencilerim var'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde konuştu.

Ekonomik krizin yükünü çocukların da çektiğini kaydeden Bulut, "Bugün ülkemizde 23 milyona yakın evladımız var, hepimizin evladı. TÜİK rakamlarıyla bunların içerisinde 1 milyonu akut yetersiz beslenme içerisinde ve 'yoksul' olarak ifade edilen sayı da üçte 1 oranında. Yani 23 milyon çocuğun üçte 1'i şu anda temel besin öğelerine yetişemiyor çünkü aileleri elektrik, kira masraflarını karşılayamamaktan, ay sonunu getirememekten dolayı onlara bu desteği veremez durumda" dedi.

'Devlet için bu kadar zor mu, kahvaltı ve öğle yemeği verecek gücümüz yok mu?'

Öğretmenlerin attığı "tweet"leri okuyan Bulut şöyle konuştu:

"Bir öğretmenimiz demiş ki: 'Öğrencimin beslenmesi, çocuk hüngür hüngür ağlıyor 'Ben zeytin sevmiyorum, anneme koyma diyorum, yine de koyuyor, peynir yok sadece 3-5 zeytin ve ekmek' diyor. Çocuk ağladıkça ben kahroluyorum.'

Yine bir öğretmen: 'Bugün neye üzüldüm? Bir çikolata okul kantininde 10 lira olmuş, küçük bir tost 12 lira. Çocuklar saat 13:00 ila 19:00 arasında hep aç. 'Öğretmenim günlük harçlığım yetmiyor, babam veremiyor, annem 2 tane su koyuyor.' diyor. Daha 12 yaşında bu çocuk, canları isterken geldikleri hâl.'

Yine bir öğretmen: 'Ya, okulda açlıktan ağlayan öğrencilerim var. Bunu görüyor bu gözler. Sabah hava buz gibiydi, montsuz gelenler var. Koca liseli çocuklar uzun süre aç kaldığı için çaresiz bir hâldeler. Bu kadar kör nasıl olabiliyorsun. İnsanın siniri bozuluyor.' Bunları biz demiyoruz, öğretmenler söylüyor.

Bir öğretmen yazmış: 'Bir öğretmen olarak söylüyorum ki çocuklarım okula aç geliyor. Bu yüce devlet için bu kadar zor mu, lise dâhil tüm kademelerde kahvaltı ve öğle yemeği verecek gücümüz yok mu? Biz öğretmenler 9 bin TL maaşla cebimizden fedakârlık yapıyoruz ama yetmiyor; çaresiziz. Bu Mecliste bu çocuklara birer öğün yemek vermek için maalesef ret oyu verdiler' dedi."

CHP’li Bulut, "İktidar eğer sefaleti görmek istiyorsa çocukların beslenme çantasına baksın, eğer vicdan var ise orada sefaleti görecektir ama iktidar kendini sadece saraydan müteşekkil zannediyor" ifadelerini kullandı.