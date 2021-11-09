Öğretmen okulda ölü bulundu, okul boşaltıldı

Denizli’de bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni, spor salonunun deposunda ölü bulundu.

Haber Merkezi

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan Hasan Hüseyin Tavlı’nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı. Burada Tavlı’yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay sonrası okuldaki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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