'Öğretmen maaşları üzerinden organize yolsuzluk' iddiası

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'nın (TÖB-SEN) Muş Bulanık temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında ilçede bir süredir devam eden yolsuzluk iddialarına ilişkin yetkililerden açıklama talep edildi.

Uzunca bir süredir Bulanık'ta artık gündelik hayatın parçası haline gelen yolsuzluk iddialarının hemen hemen her ev ve her kahvehanede sohbet konusu halinde geldiğini belirten TÖB-SEN Bulanık İlçe Temsilcisi Serkan Bebek, "Kimseyi zan altında bırakmak gibi bir amacımız yok. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama yetkililerin sessiz kalması da doğru değil. Konuya dair bir açıklama yapılmalı. Varsa bir yolsuzluk, konuya dair sessiz kalmak suça dahil olmak olur, suçluyu görmezden gelmek olur" dedi.

Örgütlü bir yolsuzluk iddiası var

TÖB-SEN Muş Bulanık İlçe Temsiliği'nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre, veriler örgütlü bir yolsuzluklu iddiası yönünde. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mali işler bölümünde dönen yolsuzluk iddiasına göre, bazı öğretmenlere fazladan ek ders ücreti yatırılıyor ve bazı derse girmeyen ücretli öğretmenlere maaş ödeniyor.

Ayrıca başka bir iddiaya göre İlçe Milli Eğitim'de belli dönemler arasındaki evraklar için Bulanık İlçe Milli Eğitim'de yangın çıktığı için takip edilmesi mümkün olamamış. Bunca söylenti arasında yangın konusundaki bahsedilen örnekler de durumu daha şaibeli hale sokuyor ve şüphe uyandırıyor

'Daha önce de benzer örnekler yaşandı'

Benzer örneklerin Türkiye'de farklı yerlerde ve örneklerle de yaşandığını belirten Serkan Bebek, bu tür uygulamalarla ülkeye ve ekonomiye kasti zarar verildiğini ve istisnasız hiç kimsenin böyle bir olay karşısında yaptırımsız kalamayacağını ifade ediyor.

Bulanık ilçesinde daha önce de kömür ve çeşitli ihaleler konusunda benzer soruşturmaların olduğunu ve bu soruşturmalarda da yine Deniz Edip adının geçtiğini, yöneticilerin acilen konuya dair bir açıklama yapması gerektiğini söyleyen Bebek, kamuoyunda bahsi geçen konuların ciddiye alınması gerektiğini ifade ediyor.

TÖB-SEN Muş Bulanık İlçe Temsilcisi Serkan Bebek

Banka dekontları ortada yok

Soruşturma söylentilerinin hemen akabinde bazı idarecilerin görevinden el çektirildiği ve başka geçici görevlere atandığı örnekte haksız yere yatırılan maaşlara dair dekontların da ortada olmadığı söyleniyor. Organize bir yolsuzluk emareleri gösteren örnek için yapılan basın açıklamasında TÖB-SEN sorduğu sorularla konuya dair açıklama ve bilgi talebini yineledi.

Sendika sorduğu sorularla, daha önce ilçede milli eğitim müdürü görevinde bulunan, şimdi Siirt İl Milli Eğitim Müdürü olan Deniz Edip'in soruşturmada ifade vermek için Bulanık'a gelip gelmediğine, soruşturmada bahsi geçen müfettişlerin soruşturulan kişilerle tanışık olup olmadıklarına, soruşturmanın yönetmeliklere uygun yürüyüp yürümediğine, soruşturma süresinde görev değişikliliği olan memurların olup olmadığına, suçun konuyla ilgisi olmayan memurlara yıkılmak istendiğine, özellikle ücretli öğretmenleri kullanarak yatırılan paraların bankadan çekilerek paylaşılıp paylaşılmadığına dair konulara açıklık kazandırılması talep edildi.

Ortada herhangi bir dekont ya da takip edilecek evrak olmadığı iddiaları ise konuya dair şüpheleri arttıran diğer etmenlerden biri olarak görülüyor. Soruşturmaya dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı beklentileri ise devam ediyor.