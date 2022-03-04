‘Atatürkçü ve Alevi müdürü cezalandırdık’ mailini yanlışlıkla gruba attı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişi, ‘Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Alevi’ okul müdürünü görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı, yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdi. Savcılıksa bunun üzerine MEB’de, ‘terör’ soruşturması başlattı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre olay İstanbul Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Metin Bila hakkında görevden alma amaçlı soruşturma açılmasının ardından ortaya çıktı. MEB Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya'nın İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Koordinatörü Ayşegül Ekizceli'ye iletilmek üzere Maarif Müfettişi Semra Erdem'e yazdığı ‘meb' uzantılı resmi e-posta, yanlışlıkla Teftiş Kurulu'ndaki 20 müfettişe gönderilince Atatürkçü Müdür Bila hakkında kurulan kumpas ortaya çıktı.

Mailde 'kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış' diye yazdı

Başmüfettiş Özkaya'nın ‘meb.gov.tr' resmi uzantılı mailinden Müfettiş Erdem'e giden e-postada, “Metin (Bila) Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr. Müdür Yardımcısı Cemile (Samancı) Hanım için mecburen aylıktan kesme cezası teklif ettik. Özellikle eşinin ‘hizmete hareketine' katkılarından biz de haberdarız. Fakat bunu mevcut şartlar nedeniyle çok dillendirmemek lazım. Olası itirazlarda işin bundan sonraki kısmı sizde artık. Ayşe (İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanı Ayşegül Ekizceli) Hanım'a iletirsiniz. Allah'a emanet olunuz” denildi.

E-postasına 'sızıldığını' iddia etti, reddetti

‘meb' uzantılı resmi e-postayı gören müfettişler durumu Bakanlığa ve Müdür Metin Bila'ya iletti. Bila, “Konu: Bakanlık Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya ve Semra Erdem'in terörist olduğu iddiası” diyerek, resmi dilekçe yazdı. Kadıköy MEM'ne, İstanbul MEM'ne, CİMER'e başvurup, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptı. Savcılık, Atatürkçü öğretmenlerin sicillerinin kasıtlı bozulduğuna ve Fetö'cü yapılanma iddialarına soruşturma açıp, Bila'nın da önceki gün bilgisine başvurdu. Başmüfettiş Özkaya ve Erdem ise e-posta adreslerine "Fetö ve PKK'nın sızdığını" ileri sürüp, müfettişlere ikinci bir e-posta gönderip, iddiaları reddetti. Bilgisayarlar ve e-postalar incelenecek.

Öte yandan CİMER'e, MEM'e ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Okul Müdürü Bila ifadesinde hakkında uydurulan suçlamaların yalan olduğunu belgelerle kanıtladığını kaydederek "Başmüfettiş Özkaya'nın attığı mail, ‘meb.gov.tr' veri tabanında, tarih saat bilgisi var. Kendisi silse de, bakanlık anında ulaşır. Müfettiş Erdem'in yanlışlıkla 20 müfettişe yollamasıyla bizim kumpastan haberimiz oldu" dedi.