Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin okula alınmadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz Pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, "Formalılar içeri, formasızlar dışarı" diye bağırdı. Okuldaki bazı öğrenciler formasız oldukları için sınıflara alınmadı.

Öğrencilerin bir bölümü maddi imkanı olmadığı için forma alamadığını söyledi.

DHA'daki habere göre, olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Bu kapsamda öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi.