Öğrencilerin sadece yüzde 18,3’ü LGS ile yerleşti

2022 LGS sonuçlarına göre, öğrencilerin sadece yüzde 18,3’ü sınavla öğrenci alan bir okula yerleşti. Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanları yüzde yüz dolarken; İmam Hatip Ortaokulu mezunu öğrencilerinin yüzde 47,4’ü Anadolu İmam Hatip Liselerini tercih etmedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, yayınladığı videoda şunları söyledi:

“8. sınıftan mezun olan ama sınava girmeyen 204 bin 529 öğrencimiz var. Toplamda 1 milyon 236 bin 308 öğrenci 8. sınıfı bitirdi. Merkezi sınavla okula yerleşen sayısı 188 bin 875 öğrenci. Yani 1 milyon 236 bin 308 öğrenciden sadece 188 bin 875’i merkezi yerleştirme ile yerleştirildi. Bu da öğrenci sayısının yüzde 18,3’ünü tarif etmekte. Tercih sayısı her geçen gün azalmakta. 2019 yılında tercih sayısı yüzde 42,68 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 38,44’e düştü.

'2 imam hatip mezunundan 1'i imam hatip tercih etmiyor'

İmam hatip ortaokulunda okuyan ve İmam Hatip Anadolu Lisesi’ni tercih eden öğrenci sayısı yüzde 47,4’e ulaştı. Yani neredeyse her 2 imam hatip ortaokulu mezunu öğrencinin 1’i İmam Hatip Anadolu Lisesi’ni tercih etmiyor. Bu da bize şunu gösteriyor, demek ki ihtiyaç fazlası hangi okulu açarsanız açın öğrenci tercihlerini değiştiriyor. "