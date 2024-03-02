Öğrencileri TÜGVA'nın 'ücretsiz tiyatro' etkinliğine götürüp AKP propagandası yaptılar

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir okulda öğrencilerin, Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) etkinliğine götürüldüğü ortaya çıktı.

BirGün'deki habere göre, öğrencilerin tiyatroyu izlediği esnada ‘Bir büyüğümüz var’ denilerek sahneye çıkarılan AKP Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, ‘ücretsiz tiyatro izlemeye gelen’ öğrencilere konuşma yaptı. Ekşi, etkinliğin ardından öğrencilere projelerini tanıttığı kitapçıları dağıttı.

TÜGVA'nın söz konusu etkinliğine her okuldan 70-80 öğrencinin götürüldüğü öğrenildi.

'Sessiz kalmayacağız'

Yaşananlara tepki gösteren Eğitim Sen 5 No'lu Şube, öğrencilerin iktidarın seçim aracı olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Çocukların karanlığa teslim edilmesine izin verilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğimizi ve çocuklarımızı tarikatlara ve cemaatlere teslim edilmesine asla sessiz kalmayacağız. Eğitim Sen olarak öğrencilerimizin siyasal iktidarın seçin çalışmalarının nesnesi olmasına hayır diyoruz. Maltepe ilçemizde yaşanan bu olayın münferit bir olay olmadığını ve ülkemizin genelinde yaşandığını biliyoruz. Bu ve bu gibi olayların takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."