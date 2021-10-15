Öğrencileri Sedat Peker'e yakın ismin davasına götürmüştü: Eski ülkü ocakları başkanı çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 150 öğrenci, okula geldikleri sırada, beden eğitimi öğretmenleri A.S. tarafından derse girmeden Nizip'e götürülmüştü.

Öğrencilerin Nizip Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülen Sedat Peker'e yakın isimlerden ülkücü mafya babası olarak bilinen Hasip Şahin'e destek için öğretmen A.S tarafından duruşmaya getirildi. Öğrencilerin yolda çevirmeye takılınca Nizip İlçe Emniyeti'nde saatlerce bekletildikleri ortaya çıktı. Velilerin şikayetleri sonrası ortaya çıkan olayın ardından soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.S. ve okul müdür yardımcıları açığa alındı.

Konuya ilişkin soL’a açıklama yapan Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, beden eğitimi öğretmenin eski ülkü ocakları başkanı olduğunu, öğrencilerin kendisine "reis" diye hitap ettirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

'Eski ülkü ocakları başkanı'

"Bu arkadaş Beden eğitim öğretmeni. Ülkü Ocakları eski başkanı. Antep’te uzun yıllar Ülkü Ocağı’nda çalışma yapıyordu. Zaman zaman çocukları bu ülkü ocağına götürüyor. Öğrencilere kendisini 'reis' diye hitap ettiriyor.

Çocukları okul dışı bir etkinlikte toplamış. Okul idarecilerinin de bu durumdan haberi yok. İdarecileri de görevden almışlar."

'Ülkücüler tekrardan okullarda palazlanmaya başladı'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da, AKP’nin desteği ile ülkücülerin okullarda tekrardan palazlanmaya başladığını söyledi. Özbay şunları kaydetti.

"Hatay’da geçtiğimiz günlerde ülkücüler okula girdi. Kitap dağıtacağız bahanesiyle okula giren ülkücüler, okulda hakkında tutanak tutulan öğrencilerin ‘ülkücü’ olduğunu söylemişlerdi. Geçtiğimiz sene benzer bir olay Bursa da oldu. AKP’nin desteği ile Ülkü Ocakları tekrardan okullarda palazlanmaya başladı. Ama Antep’teki bu olay çok ayrı bir şey öğrenciler, bir mafyanın duruşmasına götürülmüş."

Ülkücü mafya babası

Hasip Şahin'in adı uyuşturucu kapsamlı "Bataklık" operasyonunda da geçmişti. İddianamede bir videoya da yer verilmiş, Çetin Gören, Nejat Daş, Perry James Young, Cemal Deniz Şahan, Atila Can Daş, Ahmet Murat Daş, Atila Yıldırım gibi isimler de geçmişti.

Daha önce de Atilla Yıldırım’ın kızının düğününde buluşan Hasip Şahin ve Sedat Peker, Suriye’de Türkmen Dağı’nda bulunan cihatçılara 1500 adet çelik yelek, 15 zırhlı araba ve insani yardım paketi göndermişti.