Öğrencilere cinsel istismardan yargılanan okul müdürüne 'iyi hal' indirimi

Eskişehirde bir imam hatip ortaokulunda 11 kız öğrenciyi cinsel istismara maruz bırakan okul müdürü Mustafa Kartaler'e "iyi hal" indirimi uygulandı.

Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda rehber öğretmen F.G., geçen yıl Şubat ayında okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa Kartaler’in kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi.

DHA'nın haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, "elle ve sözlü" olarak tacize maruz bırakıldıklarını anlattı. Şikayetler üzerine Alpu'da gözaltına alınan okul müdürü Kartaler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar" suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı görevden aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan sanık Mustafa Kartaler, dün karar duruşmasına çıkarıldı. Duruşmada Kartaler’in yanı sıra taraf avukatları yer aldı. Son savunmasını yapan Kartaler, suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Mustafa Kartaler’i "çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar" suçlarından "iyi hal" indirimi de uygulayarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum etti. Heyet ayrıca Kartaler’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.