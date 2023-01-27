Bakanlık duyurdu: H.K.G.'nin kimlik bilgileri değiştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 6 yaşında tarikat tarafından "evlendirilip" yıllarca cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.‘nin talebi doğrultusunda tüm kimlik bilgilerinin süresiz olarak değiştirildiğini söyledi.

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” cinsel istismara maruz bırakılması üzerine kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu üçüncü kez toplandı.

Toplantıda konuşan Ustaoğlu, H.K.G’nin kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirildiğini söyledi.

Ustaoğlu, “H.K.G.’nin talebi doğrultusunda, mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık” ifadelerini kullandı.