6 yaşındaki çocuğun istismar davasında yeni gelişme: Savcının görev yeri değiştirildi

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki çocuğu H.K.G’yi ‘dini nikah’la 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirmesi’ ve yıllar süren istismara ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. H.K.G.’nin yaşadıklarıyla ilgili iddianameyi yazan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı’nın görev yeri değiştirildi.

Birgün'den Timur Soykan'ın konuya ilişkin yazısından bir bölüm şöyle:

"Tarikatın karanlık kuşatması sürerken H.K.G.’nin yaşadıklarıyla ilgili iddianameyi yazan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş’in görev yeri değiştirildi. Ercan Ateş, başka bir savcıda iki yıl bekleyen soruşturmayı iddianameye dönüştürmüştü. Ercan Ateş, aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Bu bir terfi ya da tenzili rütbe değil ancak istek dışı yapılmış bir görevlendirme. Yargı çevresindeki söylentilere göre; Ercan Ateş, H.K.G.’nin suç duyurusuyla ilgili soruşturmada başsavcı vekiline haber vermediği için bu görevlendirme yapıldı."