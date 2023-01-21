Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyareti öncesi Ülkü Ocakları'ndan 'tehdit' pankartı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'taki Mersin ziyareti öncesi, Toroslar Ülkü Ocakları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini ilçe girişine pankart olarak asarak Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Pankartta, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları" sözlerine karşı, Bahçeli'nin, "Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" yanıtı yer aldı.

Mersin, Ülkü Ocakları içerisinde Sinan Ateş olayıncan önce ilk cinayetin yaşandığı yer olarak da biliniyor.