'Öğrencilerden toplanan deprem bağışları vakıflara aktarıldı'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesine yardım amacıyla toplanıldığı belirtilen bağışların vakıflara aktarıldığını duyurdu.

Kaftancıoğlu, yetkililere seslendiği açıklamasında "Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız paraları neden vakıflara aktarıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Yetkililere sesleniyorum! Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız ve gariban öğrencilerin de cebindeki 5 kuruşu verdiği paraları devlet eliyle depremzedelere ulaştırmak yerine NEDEN vakıflara aktarıyorsunuz? Aracı kullanmadan iş yapamıyor musunuz?" ifadesini kullandı.