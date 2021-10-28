Öğrenciler yurtta zehirlenmişti: Yemekhaneye kanalizasyon suyu karışmış!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Kampüsü'ndeki KYK öğrenci yurdunda geçtiğimiz haftalarda toplu zehirlenme vakaları yaşamıştı.

Yedikleri yemek ya da musluktan akan su nedeniyle zehirlenen öğrenciler eylem yapmış, tekrar eden zehirlenmelerin yanında KYK yurtlarındaki diğer sorunları da anlatarak eylem yapmıştı. Yurt yönetiminin zehirlenmeler sırasında "kebap partisi" düzenlemesi de ayrıca tepki çekmişti.

Kanalizasyon suyu karışmış

20 Ekim Çarşamba günü KYK yemekhanesinde yaşanan toplu zehirlenmeyi ve yurdun hâlâ tadilat halinde olmasını protesto eden İYTE’li öğrenciler, yemeklerine kanalizasyon suyu karıştığını öğrendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yaşanan zehirlenmelerin ardından denetime gelen KYK yetkilileri, su ve yemek numunelerinin araştırıldığını ve sonuçların 22 Ekim Cuma günü ilan edileceğini söylemişti. Fakat test sonuçları resmi olarak hâlâ açıklanmadı.

Öğrencilerin edindiği bilgiye göre, yemekhanenin işletmesini yürüten şirket, KYK ve yemekhane sorumlularının öğrencilerin sağlığını umursamadan tehlikeye attığı ortaya çıktı. Numunelerin test sonuçlarının çıkmasına rağmen, yetkililerin sonuçları açıklamadığı öğrenilirken test sonuçlarına göre yemeklere kanalizasyon suyu karışıyor.

Öğrenciler endişeli

Yemek şirketinin durumunu öğrenmek üzere bilgi almaya giden öğrenciler KYK müdürünün "Yemek şirketiyle anlaşmayı feshettik, bu gece son yemeklerini çıkartacaklar" cevabını aldı.

Öte yandan öğrenciler şirket değişse de yemekhanenin ve yurt koşullarının değiştirilmemesi ihtimali nedeniyle sağlığından endişe ediyor.