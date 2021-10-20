İzmir'de KYK yurdunda toplu zehirlenmenin ardından öğrenciler eylem yaptı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Kampüsü'ndeki KYK yurdunda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen toplu zehirlenmelerin ardından öğrencilerin tepkileri büyüyor. Konuya ilişkin herhangi bir yetkiliden açıklama gelmezken öğrenciler geceleri kampüste sağlık çalışanının bulunmaması, yurtta ciddi sağlık sorunları bulunması ve yönetimin öğrencileri yüzüstü bırakmasından şikâyetçi.

Yurt öğrencileri daha öncesinde suların bulanık akmadığını belirtirken yurt yönetimi zehirlenmeler sırasında "kebap partisi" düzenlediği için ayrıca tepki çekmişti.

Cumartesi akşamı ve Pazar günü onlarca öğrenci kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşarken ambulanslar öğrencileri taşımakta yetersiz kalmıştı.

Öğrencilerin yaptığı basın açıklaması

Öğrenciler bugün düzenledikleri eylemde şu açıklamada bulundu:

"Bizler İYTE’li öğrenciler olarak bugün burada KYK yemekhanesinde yaşanan toplu zehirlenmeler ve diğer çok ciddi sorunlarımızı dile getirmek için toplandık. 16 Ekim 2021 akşamı ve sonrasında KYK yemekhanesinden yiyen öğrenciler toplu halde zehirlendiler. Ambulanslar öğrencilerin ısrarıyla geldi, bazı öğrenci arkadaşlar taksiyle hastaneye gittiler. Ne KYK yurt müdürleri, ne rektörlük bir açıklama yapmadı. Öğrencilerin birbirleriyle haberleşmesi ve biraraya gelmesi sonucunda gelen denetimciler hiçbir açıklama yapmadan giderken o akşam kebap partisi yapılarak öğrencilerin aklıyla dalga geçildi. İYTE'li öğrencilerin talepleri çok haklı ve nettir."

Öğrenciler konuya ilişkin yetkililere şu soruları yöneltti