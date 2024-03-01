Öğrenciler Kubilay'ı öldüren gericinin mezarına götürülmüştü: Bakan Tekin'e soru önergesi

İzmir Menemen’de ÇEDES projesi kapsamında çocukların Nakşibendi şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesini TBMM gündemine taşındı.

CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle 4 sorudan oluşan bir soru önergesi verdi.

Gökçen, konuya ilişkin "Çocukların gerici şeyhlerin mezarları başına götürülmesinin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Tarikat ve cemaatlerin eğitim sistemimizde yer alması, çocukların eğitimlerini dini inançlarla bütünleştirmeye çalışarak laik eğitim ilkelerine ters düşmektedir. İktidarın bu konuda adım atmaktansa tarikat ve cemaatlere fazla olanak tanıması, laiklik ilkesinin zayıflamasına ve devletin tarafsızlığını kaybetmesine yol açmaktadır" dedi.

Tekin'e soru önergesi

Gökçen, Yusuf Tekin’e şu soruları sordu:

16.06.2023 tarihinde Bakanlığınıza teslim edilmiş olan 7/750 esas numaralı soru önergesine cevap olarak ÇEDES Projesinin 15 Haziran 2023 tarihinde tamamlandığını bildirmiştiniz. Proje tamamlanmış olmasına rağmen hala ÇEDES Projesi kapsamında etkinliklerin düzenlenmesine nasıl izin veriyorsunuz?

Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza almış olan Esad Erbili hakkında övgü ile bahseden İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu çocukları Şeyh Erbili Türbesi’ne götürürken Bakanlığınıza bağlı çalışmakta olan öğretmenler eşlik etmişler midir?

Çocuklar Nakşibendi Şeyhi Esad Erbili’nin mezarına ÇEDES Projesinin hangi teması kapsamında götürülmüştür? Ailelerinden yazılı izin alınmış mıdır?

Ne olmuştu?

Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada katledildiği İzmir Menemen’de çocuklar, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürüldü. Şeyh Erbili, Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, çocukları Şeyh Erbili’nin türbesine Menemen Müftüsü Mehmet Seven ile birlikte götürdü. Kadıoğlu, ziyarete ilişkin “Menemen ilçemizde çocuk cemaatimizle buluştuk. Cami çocukla dolu olunca onların seviyesine çıkmamız zor oldu, ama hafta sonunda güzel bir program oldu. Programın Safa Cami ve haziresinde bulunan Nakşibendi şeyhlerinden Esad Erbili (1847-1931) hazretlerinin manevi huzurlarında gerçekleşmesi ayrıca güzeldi. Mekanı cennet olsun” dedi.