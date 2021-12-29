Öğrenci yurdunda ülkücülerden ölüm tehdidi: 'Siyasi görüşlerini değiştir'

Kayseri’deki bir Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda kalan C.T., birkaç gün önce kendilerini ülkücü olarak tanıtan bir grup tarafından ölümle tehdit edildi.

C.T., "reis" dedikleri kişinin yanındaki iki kişiyle birlikte önce odasına zorla girdiğini, odadaki diğer kişileri yaka paça dışarı çıkarttığını söyledi. C.T.'ye siyasi görüşlerini değiştirmesi gerektiğini söyleyen saldırganlar, aksi takdirde "dışarıda herhangi bir yerde ölü bulunabileceği" ifadelerini kullanarak öldürmekle tehdit etti.

Ülkücüler C.T.'ye yurtta kamera olmadığını, olsa dahi kendileri için "sıkıntı oluşturmayacağını" söyleyerek "Bu yoldan gidersen seni ne bu yurtta ne de bu okulda okuturuz" ifadelerini kullandı.

Normalde C.T.'yi darp ettirebileceğini ancak bu seferlik uyarıda bulunmak için odayı basmayı tercih ettiklerini belirten saldırganlar daha sonra odayı terk etti. C.T. daha sonra da kendisine yönelik taciz amaçlı aramaların sürekli devam ettiğini belirtti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Yurt yetkililerinin sessiz kalması tepki çekerken olayla ilgili şüpheli kişiler hakkında "tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, kişinin huzur ve sükununu bozma" suçlarından, yurtta kalan öğrencilerin can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli yurt yetkilileri hakkında ise C.T.’nin can güvenliğini sağlayamayarak "güvenlik zafiyetine sebep olmak ve görevi ihmal" suçlarından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.