OGM, Baykar'dan milyonluk kiralamayı savundu: 'Fiyatı fahiş değil'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Baykar A.Ş’nin Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) günlüğü 1,2 milyon liraya İHA kiraladığı öğrenilmişti.

OGM'den yapılan açıklamada, Baykar ile imzalanan İHA sözleşmesinin dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin altında olduğu savunularak "sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır” denildi.

Açıklamada, “İhale sonucunda TUSAŞ’ tan 1 adet AKSUNGUR ve Baykar’dan 5 adet Bayraktar TB2 İHA temin edilmiştir. İHA kiralama fiyatlarına tüm masraflar dahildir. Toplam 9 Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır. Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır” ifadeleri kullanıldı.