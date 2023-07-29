Damadın kiraladığı İHA’lara 'uçuş garantisi' verilmiş: Günlük 1,2 milyon!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Baykar AŞ’nin devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye İHA kiraladığı öğrenilmişti.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) altı adet insansız hava aracı (İHA) kiralamak için nisan ayında ihaleye çıktı. İhalenin toplam maliyeti 287 milyon 640 bin TL oldu. Erdoğan’ın da damadına ait Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günlüğü 1,2 milyon TL’ye 5 adet İHA kiraladı.

Aynı ihalede toplam altı havalimanına altı adet İHA konuşlandırıldı. Adana'ya yerleştirilen İHA'nın ihalesini ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) aldı. TUSAŞ’ın verdiği teklif ise 99 milyon 220 bin 500 TL oldu. Baykar’ın verdiği teklif 176 milyon 715 bin TL olurken işin kamuya maliyeti 183 milyon 600 bin TL oldu.

Geçiş garantili köprü ve otoyol, yolcu garantili havalimanından sonra Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin devlete kiraladığı 5 adet İHA’ya “uçuş garantisi” verildi. İHA’lar uçmasa bile 153 gün boyunca araç başına 1530 saat toplamda 7 bin 650 saatin parasını alacak.

Uçmasa da günlük 1,2 milyon TL cepte

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre, Antalya, Muğla, İzmir, Kütahya ve Çanakkale’de bulunan havalimanlarına konuşlandırılan İHA’lar 1 Haziran 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 153 gün hizmet verecek. Sözleşmede İHA’ların asgari 6 metre uzunluğunda, kanat açıklığının ise 12 metre olması ve en az 20 saat havada kalma yeteneği bulunması istendi. İHA başına göre bin 530 saat yani günlük 10 saat uçuş garantisi verildi.

Baykar’ın OGM ile yaptığı sözleşmede “uçuş garantisi” tüm detayları ile yer aldı. Sözleşmede yer alan, “Görev uçuşu esnasında hava sahası koordinasyon, kule hizmetleri, idare tarafından verilen kameraların beklenen hizmeti verememesi, gelişen meteorolojik şartlardan dolayı veya idarenin talebiyle bitirilen uçuşlarda o gün için gerçekleştirilemeyen uçuş saati görev uçuşu olarak kabul edilerek günlük garanti ödeme yapılacak ancak bu saatler havuz sistemine dahil edilmeyecektir” maddesi ile İHA’lar OGM’nin talebiyle uçmasa bile günlük ödeme şirkete yapılacak.

İHA’lara bağlı kalmaksızın ödeme yapılacak

Sözleşmenin “kiralama esasları” başlığında ise dikkat çekici bir ifade yer alıyor. “Yıllık garanti edilen toplam uçuş saati idareci 1 Haziran 2023 - 31 Ekim 2023 arasında İHA'lara bağlı kalmaksızın kullanılacaktır” maddesi ile Baykar’ın alacağı para günlük olarak garanti altınına alındı. Sözleşmenin ilgili maddesindeki cümle ise tam olarak şu şekilde:

“Bir İHA için 2023 yılına ait kiralama döneminde ödemeye esas garanti edilen toplam uçuş saati göreve başlangıç tarihinden itibaren kiralama süresi sonuna kadarki ödemeye esas garanti edilen uçuş saatleri toplamıdır. Yıllık garanti edilen toplam uçuş saati idareci 1 Haziran 2023 - 31 Ekim 2023 arasında İHA'lara bağlı kalmaksızın kullanılacaktır. Sözleşmeye esas olan yıllık garanti edilen uçuş saati havuz hesabı olarak değerlendirilecektir.”