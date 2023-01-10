Oğlunun katiline verilen 'iyi hal indirimi'ne tepki göstermişti: Menderes Gündüz'e para cezası

19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz'ü trafik kurallarını ihlal ederek alkollü şekilde kullandığı araçla arkadan çarparak katleden Çağdaş Şenyüz mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Asuman Gündüz hakkında Çağdaş Şenyüz'ün şikayetiyle oğlunun katiline "katil" dediği için soruşturma açılmıştı. Soruşturmada Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e ise mahkemenin "iyi hal indirimi" kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı.

Menderes Gündüz'ün yargılandığı davada karar duruşması bugün yapıldı.

Duruşma sonucunda mahkeme Menderes Gündüz'e 8 bin 840 lira para cezası verdi. Gündüz'ün karara karşı üst mahkemeye gitme hakkı bulunuyor.

Gündüz'ün avukatı Aydın Yürek, duruşmanın ardından soL'a yaptığı açıklamada, mahkemenin, bir öncekinde olduğu gibi yalnızca yasayı uygulamakla yetindiğini söyledi.

Gündüz ailesinin çok uzun zamandır süren hak mücadelesinin ve adaletsiz kararlara karşı verdikleri eleştirilerin dava sürecinde dikkate alınmadığını vurgulayan Yürek, "Hukukçuların yalnızca yasa uygulayıcısı değil, insanların adalet arayışı noktasına göre karar veren kişiler olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktada kararın hatalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.