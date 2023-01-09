Oğlunun katiline verilen 'iyi hal indirimi'ne tepki gösterdiği için yargılanıyor: Karar duruşması yarın

Bisikletçi Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, oğlunun katiline 'iyi hal indirimi' verilmesine tepki gösterdiği için yargılandığı davada yarın hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi

19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz'ü trafik kurallarını ihlal ederek alkollü şekilde kullandığı araçla arkadan çarparak katleden Çağdaş Şenyüz mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı. 

Anne Asuman Gündüz hakkında Çağdaş Şenyüz'ün şikayetiyle oğlunun katiline "katil" dediği için soruşturma açılmıştı. Soruşturmada Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e ise mahkemenin "iyi hal indirimi" kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Menderes Gündüz'ün yargılandığı davada karar duruşması ise yarın gerçekleşecek.

Duruşma 10 Ocak Salı günü saat 14.30'da, Ankara Sıhhiye'deki 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

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