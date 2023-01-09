Oğlunun katiline verilen 'iyi hal indirimi'ne tepki gösterdiği için yargılanıyor: Karar duruşması yarın

19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz'ü trafik kurallarını ihlal ederek alkollü şekilde kullandığı araçla arkadan çarparak katleden Çağdaş Şenyüz mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.
Anne Asuman Gündüz hakkında Çağdaş Şenyüz'ün şikayetiyle oğlunun katiline "katil" dediği için soruşturma açılmıştı. Soruşturmada Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e ise mahkemenin "iyi hal indirimi" kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Menderes Gündüz'ün yargılandığı davada karar duruşması ise yarın gerçekleşecek.
Duruşma 10 Ocak Salı günü saat 14.30'da, Ankara Sıhhiye'deki 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Alkollü ve aşırı hızlı bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu öldürülen umut gündüz babası Verilen ödül gibi cezaya itiraz ettiğim için yargılanıyor!— Menderes Gündüz #umutasesol (@Menderegunduz) January 9, 2023
4.Duruşma (Karar duruşması)
10 Ocak Salı Saat 14.30
65. Asliye Ceza Mahkemesi
Sıhhıye/Ankara#umutasesol pic.twitter.com/hakj6qdCBi