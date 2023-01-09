Oğlunun katiline verilen 'iyi hal indirimi'ne tepki gösterdiği için yargılanıyor: Karar duruşması yarın

Alkollü ve aşırı hızlı bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu öldürülen umut gündüz babası Verilen ödül gibi cezaya itiraz ettiğim için yargılanıyor!

4.Duruşma (Karar duruşması)

10 Ocak Salı Saat 14.30

65. Asliye Ceza Mahkemesi

Sıhhıye/Ankara#umutasesol pic.twitter.com/hakj6qdCBi