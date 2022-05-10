Menderes Gündüz hakim karşısına çıktı: Sadece ben değil 32 aile ve vicdanlar yargılandı

19 yaşındaki, lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ü öldüren alkollü sürücüyü serbest bırakan mahkemeye tepki gösteren baba Gündüz'e 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla dava açılırken, bugün ilk duruşma görüldü.

Ankara Adliyesi'ndeki duruşma Menderes Gündüz ve avukatların savunmasının ardından ertelenirken, duruşma sonrası Gündüz adliye önünde bir açıklama yaptı ve yaşananlara tepki gösterdi.

Gündüz, mahkemede tek yargılananın kendisi olmadığını, bu davayı takip eden ve benzer süreçler yaşayan 32 ailenin ve vicdanların yargılandığını dile getirdi.

Bir sonraki duruşma 11 Ekim 2022'de görülecek ve duruşmada tanıklar dinlenecek.