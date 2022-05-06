Umut Gündüz'ün babasına 'kamu görevlisine hakaretten' dava açıldı

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Ailesinin verdiği adalet mücadelesine rağmen mahkeme 27 Aralık’taki karar duruşmasında katil sürücüye 4 yıl 5 ay ceza verdi, iyi hal indirimi uygulayarak salıverdi.

Baba Menderes Gündüz bu karara tepki gösterince hakkında kamu görevlisine hakaretten dava açıldı. 10 Mayıs'taki duruşma öncesi bir açıklama yapan baba Gündüz "Adalet isteyen duyarlı tüm kesimleri desteğe çağırıyorum." dedi.

Baba Gündüz'ün açıklaması şu şekilde:

"15 Temmuz 2020 akşamı antrenman sonrası evine bisikletiyle dönen Oğlum Umut gündüz Ç.Ş alkollü araç kullanıp Yüksek hızla arkadan çarpması yaralı yerde bırakması sonucu öldürülmüştür.

Ailesi ve kamuoyunun yaklaşık bir yıla yakın dava açılmasını beklerken Tutuksuz yargılanan Ç.Ş 2021/24 haziran ilk durulması gerçekleşti, ikinci duruşması 2021/7 aralık ta olan dava, 27 Aralık 2021 tarihin de karar duruşması olarak görüldü.

Oğlumuzun ölümünden sonra yürüttüğümüz Adalet mücadelesinde 22 Şehir ziyaret ettik 32 aile ile doğrudan 495 aile ile dernekleri ve platformları üzerinden görüşme sağladık. Davaları devam eden ailelerin mahkemelerine destek ve dayanışma amacı ile katılım sağladık. Yaşadığımız bu büyük acının altında ezilirken İntikam değil adalet istiyoruz diyerek hukukun üstünlüğünü savunduk.

Yürüttüğümüz adalet mücadelesi süresince çok acı bir tecrübe edindik, ülkemizde yaşanan cinayetlerin ve sebep olan katillerin mahkemelerde kaza denilerek ödül gibi cezalar ile hiç hapis yatmadan sıradan yurttaş gibi aramıza salındığına tanıklık ettik. Acılı aileler sevdiklerini kaybetmenin ve onların ebedi yokluğunun ağır yükü altında ezilirken birde hukuk eli ile katliama uğramalarının katillerin cezasızlık ile ödüllendirmelerinin travmasını yaşıyorlar. Ailelerin tek tutunacak dayanağı yaşamlarına devam edebilmeleri ancak adalet ile mümkün olabilir.

Alkollü sürücü Ç.Ş aracıyla oğluma arkadan çarpması ve yaralı bir şekilde yerde bırakıp kaçması sonucu öldürdü, 27 Aralık’taki karar duruşmasında tanık beyanları somut deliller adil bir şekilde değerlendirilmeyip tutuksuz yargılanan her mahkemeye polis ordusu içinde kahraman gibi getirilen ve götürülen ilk günden itibaren hiç pişmanlık ve suçluluk göztermeyen katile 4 yıl 5 ay ile ödüllendirilmesi ve iyi hal indirimi uygulanmasına karşı sarf ettiğim sözler nedeniyle dava açıldı.

Bana, mahkeme heyetine karşı ‘tehdit ve hakaret’te bulunduğu gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Şehit Osman Avcı polis karakoluna çağırıldım.

Soruşturma sonucunda bana, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakim T.M. ve savcı E.G.’nin şikayeti üzerine ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 ay hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve ilk duruşma günü olarak 10 Mayıs 2022 saat 10:00 tarihini belirledi.

Adalet isteyen duyarlı tüm kesimleri desteğe çağırıyorum."