Oğan'ın sözleri yeniden gündeme geldi: 'HÜDA PAR ile aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 5,2 oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından, Oğan'ın 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimden önce Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında dile getirdiği sözler gündeme geldi.

Oğan, Cumhur İttifakı ortaklarından olan ve AKP milletvekili listesinden TBMM'ye giren HÜDA PAR ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"İnsanları kurtardı Ata İttifakı ve adayı. HÜDA PAR ile aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez. Olmaz o. HÜDA PAR ile yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi."