Oğan'dan Erdoğan'a 'Saymaya gerek bile yok' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,Elazığ'da cumhurbaşkanı adayları hakkında konuşurken, "Yüksek Seçim Kurulu, dört cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal'i var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan'ın kendisi hakkında kullandığı "Beri taraftakini saymaya gerek bile yok" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Oğan açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili Türk Milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan 'saymaya gerek bile yok' demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu 'zaten çantada kekliktir' ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs’ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; 'Cüceyi payız sayarlar'."

