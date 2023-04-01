Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bugüne kadar Elazığ’da deprem konutları ve diğer projelerle 29 bin 418 konut yaptık" dedi. Erdoğan cumhurbaşkanı adayları içinse, "Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal'i var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülke yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız Türkiye olanların havsalası, birkaç ayda hastane inşa edeceğimiz gerçeğini almıyor. Deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can koparabilir ama hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz. Bugün Elazığ’da atacağımız temeller ve teslim edeceğimiz anahtarlar sürecin yol haritasının bir özeti gibidir. Törenimiz vesilesiyle inşası biten toplam 1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine takdim ediyoruz.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi de 319 bin konutu da kamu binalarını ve ticari alanları 1 yıl içinde faaliyete geçirmek için size sözümüz var. Ne söz verdiysek yerine getirmiş bir hükümet olarak bunu da yapacağız.

'Acaba senin belediyelerin kaç konut yaptılar?'

Bugüne kadar Elazığ’da 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık Bay Bay Kemal. Acaba senin belediyelerin kaç konut yaptılar? İzmir’de Antalya’da Muğla’da ne yaptılar? Bay Bay Kemal, sahra hastanesi diyor ama Adana’da çadır kurmuşlar onu da hastane diye yutturmaya çalışmışlar. Bu millet yutar mı?

Gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler, bizim LGBT ile işimiz yok; bunlar LGBT ile beraber dans etsinler.

Şimdi Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar, 'bay bay Kemal' kesemeyeceksin. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz. Toplanıp dağılanlarla değil söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu. Proje yapamayanlar temel atamazlar.

Yapılanları inkar edecek, terör örgütlerinin eteğine yapışacak, emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs bürümüş olanlara rağmen sözlerimizi tutacağız. Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. 14 Mayıs’ta benim milletim bu teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek ben buna inanıyorum.

Türkiye’de terör örgütlerinin en çok saldırdığı parti, AK Parti’dir. Bu saldırıların çoğu da 6’lı koalisyonun düne kadar gizli artık aleni 7’nci ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı örgüt tarafından gerçekleştirildi. Hepsini biliyoruz.

Akşener'e: Sana da rezeneyi tavsiye ederiz

(Akşener'e) Biz papatya çayını ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım."