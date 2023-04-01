Kılıçdaroğlu: Konutları depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Anayasa konut hakkında ne diyorsa, ona uyacağım. Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkımız, bir konuyu netleştirmek adına kısa ve net bir konuşma yapacağım. Deprem konutlarının hemen yapılması gerektiği konusunda hemfikirim. Yoksa insanımız dönmez, ardından da şehirlerimiz ölür. Çünkü insanı olmayan bir şehir yaşayamaz. Bu konuda çok netiz.

Ama asıl izin vermeyeceğim şey Anayasa'ya aykırı olarak depremzedeye konut satılmasıdır. Anayasa'nın hem 57. hem de 125. maddesi çok açık ve çok net. 'Devlet güvenli barınmadan sorumludur' diyor. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait. Yani her aşamasında devlet vatandaşına, bu konutun ya da işyerinin güvenli olduğunu, güvenlikli olduğunu tahahhüt ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygun diyor. Konutu, işyerini alabilirsin diyor. Vatandaş ise imza atıyor. Devletin bu tahahhüdüne güvenerek tapuda konut ya da işyerini alırken imzasını atıyor.

Benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir; yükümlülüktür, zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da olmayacak. Bu arada merak etmeyin, para var sevgili halkım. Dünyayı harekete geçiririz, çok hızlı bu parayı bulursunuz, birkaç tane kararname çıkarırsınız yine bu parayı bulursunuz.

Pazartesi Meclis'e sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz. Vatandaş çok para verdi, hepsinden Allah razı olsun. Ama işte bitmeyen bir rant ve ihale sevdası var ki kendi bitmedi, insanımızı bitirdi. Neyse, şunun şurasında ne kaldı! Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. Bu arada yıkılmış binalardaki kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyorlar. Çaresi var, çözeceğiz. Mutlaka ama mutlaka çözeceğiz."