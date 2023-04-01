Dersim'de belediye işçilerine yüzde 85 zam: 'Asıl hedefimiz çalışma saatlerini 4-5 saate indirmek'

Dersim Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeyle işçilere yüzde 85 zam yapıldı.

Toplu sözleşmeye Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcılarımız Canan Ay, Ümüt Kaya, DİSK-Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ile DİSK Genel İş Şube Başkanı Çetin Yolluk katıldı.

1 Mart 2023 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme, norm kadro işçi ve emekçilerinin almış oldukları günlük yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 85 zamma ek olarak 6 TL yol ücreti yardımını da kapsadı.

Ağustos ayı itibariyle çalışma saati 7 saate düşürülecek

Belediye Başkanı Maçoğlu ayrıca taşeron-şirket işçilerinin Haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından Ağustos ayı itibariyle işçi-emekçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

Maçoğlu açıklamasında “Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla Haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından Ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır” dedi.

'İnsanlar 10-12 saat çalışırsa siyasete karışamazlar'

Kararın ardından soL'a konuşan Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Emeğin en değerli şey olduğu bir sistemi sosyalizmi savunuyoruz. Belediyede kararlar alırken konuları hep bu yaklaşımla ele alıyoruz" dedi.

Maçoğlu şunları söyledi:

"Kapitalist sistem insanları 10 saat 12 saat hatta daha fazla çalışmak zorunda bırakıyor, insanları bir yerlere tıkıyor. İşe giden eve gelen başka bir şeye karışmayan insanlar olsun istiyorlar.

Öyle de oluyor uzun saatler çalışan bir işçinin başka bir şeye mecali kalmıyor. İnsanlar 10-12 saat çalışırsa siyasete karışamazlar, insanlar 10-12 saat çalışırsa milyonlarca işsiz olur elbette. İşçiler geçinemiyorlar ilk başlarda belediyede görüyorduk, işten çıkıp ek işlere gidiyordu arkadaşlarımız hafta sonları başka işler yapmak zorunda kalıyordu böyle olduğunda o insanlar verimli de olmaz ki zaten.

Zaten makineleşme ile birlikte insanların işten çıkarıldığı, yüzlerce fabrikada binlerce işçinin çıkarıldığı dönemde eğer işçilerin çalışma sürelerini azaltmazsanız, çift vardiyaya yani dörder beşer saat çalıştırıp dörder beşer saat başka insanları çalıştıramazsanız insanları aç bırakırsınız, işsiz bırakırsınız, istihdam sorununu böyle çözemezsiniz.

Çalışma saatlerini azaltmak çift vardiyaya geçmek hizmet kalitesini de artıracaktır, sözleşmeli işçilerle de sözleşme imzalandıktan sonra Ağustos ayıyla birlikte şimdilik çalışma saatlerini 7 saate düşüreceğiz ama asıl hedefimiz çalışma saatlerini 4-5 saate indirmek."