Grev kararı alan Çanakkale Belediyesi işçilerine TKP'den destek

Çanakkale Belediyesi’nde Ocak ayından bu yana yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine DİSK Genel İş üyesi işçiler sandığa giderek grev oylaması düzenlemişti. Perşembe günü yapılan oylamada sandıktan grev kararı çıkarken TKP Çanakkale İl Örgütü karara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Çanakkale Belediyesi işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız. İşçilerin talepleri derhal karşılanmalıdır" denildi.

TKP Çanakkale İl Örgütü'nün açıklaması şöyle:

'Sefalet ücretine karşı grev kararı alan Çanakkale Belediyesi işçilerinin yanındayız'

"Üç aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine perşembe günü DİSK Genel İş Sendikası'nda yapılan oylamada grev kararı alan Çanakkale Belediyesi işçilerinin yanındayız!

Çanakkale Belediyesi'nin işçilerin taleplerini kabul etmemesi nedeniyle uzayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işçileri giderek büyüyen bir yoksulluğa sürüklemektedir. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2023 yılında sendika verilerine göre 9 bin 300 TL iken, Çanakkale Belediyesi'nde işçilerin aldığı maaş ancak açlık sınırına denk bir düzeyde kalmıştır.

Çanakkale Belediyesi işçileri bırakın geçinmeyi artık aldıkları maaş ile karnını zor doyurabilmektedir. Böyle bir durumda grev işçilerin en büyük hakkıdır ve belediye işçileri bu hakkını kullanma iradesini ezici bir çoğunlukla ortaya koymuştur. Bu andan itibaren işçilerin üyesi olduğu DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na düşen görev bu kararı uygulamaktır. Genel-İş Genel Merkezi ve Çanakkale Şubesi vakit kaybetmeden grev ilanına dair adımları atmalı, yüzlerce işçinin aldığı kararın gereğini yapmalıdır.

Hiçbir ekonomik gerekçe işçilerin açlığa mahkum edilmesinin bahanesi olamaz. İşçilerin taleplerinin önüne türlü ekonomik bahanelerle çıkanlar dün işçilerine yüzde 85 zam yapan Tunceli Belediyesi'ne dönüp bakabilirler. Çözüm basit yeter ki ihale sevdasından vazgeçin, yeter ki şirketleri zengin etmeyi bırakın!

Biz TKP Çanakkale İl Örgütü olarak Çanakkale Belediyesi işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız.

Çanakkale Belediye işçilerinin talepleri derhal karşılanmalıdır!"