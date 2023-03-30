Çanakkale Belediyesi işçileri greve 'evet' dedi

Çanakkale Belediyesi’nde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı (DİSK) Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sendika binasında kurulan sandıklarda grevi oyladı. Ocak ayından bu yana yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika-belediye uzlaşması sağlanamayınca belediye işçileri grev için sandık başına gitti.

'Belediye teklifini artırmadı'

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre; DİSK Genel İş Şube Başkanı Metin Ceylan, ocak ayında başlanan Çanakkale Belediyesi kadrolu işçileri ile Kentsel Hizmetler ve Hizmet Grupları şirketinde görevli yaklaşık 1100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiğini söyledi.

Üç ay süren görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını ifade eden Ceylan, "Belediyenin bize yapmış olduğu teklifi kabul etmedik. Yeni taleplerimizi belediyeye ilettik, bir pazarlık masası oluşturduk ama, ne yazık ki ocak ayında geldikleri ilk teklifle, üç ay sonraki, yani şu anki teklifleri aynı kaldı. Biz, 31 Aralık itibariyle almış olduğumuz ücretlerin üzerine yüzde 81 yevmiye zammı istedik. Belediyenin ise bize teklif ettiği oran yüzde 55 oranında kaldı. Ancak bu ağır ekonomik koşullarda asgari ücret yevmiyelerine çalışmak istemediğimizden yüzde 81 zam konusunda ısrarcıyız. Dolayısıyla belediyenin teklifi kabul edilebilir değil bizim için” dedi.

'İşçi arkadaşlarımızın grev iradesini uygulayacağız'

Oylamanın 1100 işçiyi kapsadığını dile getiren Ceylan, katılımın oldukça yoğun olduğunu, belediye emekçilerinin oylamaya ilgi gösterdiğini söyledi. Ceylan bundan sonraki süreci ilişkin olarak, “Biz de işçi arkadaşlarımızın talebi doğrultusunda onların iradesine sahip çıkmak için grev oylaması yaptık. Buradan çıkan sonucu hızlı bir şekilde genel merkezimize götürerek grev kararını aldırmak istiyoruz. Grev kararımızı alıp Çanakkale Belediyesi'ne asacağız ve greve çıkacağız. İşçi arkadaşlarımızın iradesini kısa sürede de uygulamaya koyacağız” dedi.

'Belediyenin ikinci altı ay zammı yapmaması kabul edilemez'

Çanakkale Belediyesi ile en son 27 Mart Pazartesi günü görüşme yaptıklarını dile getiren Ceylan, belediyenin kendilerine, tekliflerinin yeterli olduğunu, sendikanın onlara sunduğu talepleri kabul edemeyeceklerini yazıyla belirttiğini ifade etti.

Ceylan, belediyenin teklifinde ikinci altı ay ücret zammının da olmadığını söyleyerek, “Asgari ücrete zam konusu, memurlara gelecek zamlar gündemdeyken, belediyenin ikinci altı ay zammı yapmaması kabul edilemez. Mevcut iktidar zam yapacağını açıkladı, eğer bir değişim olursa yeni gelecek hükümetin de bu konuda çalışma yapacağını düşünüyoruz. O nedenle ikinci altı ay zammı bizim için elzem durumda” dedi.

İşçiler 'grev' dedi

Çok sayıda işçinin sandık başına gittiği oylama sonucunda; kadrolu 4 işçi ve şirket personeli 3 işçi olmak üzere toplam 7 işçi "grev olmasın" derken, 600'ün üzerinde işçi ise greve çıkmak için "evet" oyu verdi. Sendikanın, grev kararını önümüzdeki hafta genel merkeze ileteceği öğrenildi. Sendika yetkilileri en kısa sürede Çanakkale Belediyesi'ne "Bu iş yerinde grev vardır" yazısının asılacağını ifade ettiler.