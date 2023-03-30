Çanakkale Belediyesi'nde işçiler greve hazırlanıyor

CHP'li Çanakkale Belediyesi ile yetkili sendika olan DİSK Genel-İş arasında Ocak ayından itibaren devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine sendika şubesi bugün işçileri grev oylamasına çağıran bir duyuru yayımladı.

DİSK Genel-İş Çanakkale şubesi tarafından duyurulan grev oylaması bugün saat 19.00'a kadar sürecek ve oylama sonucuna göre işçiler tarafından grev kararı ilan edilecek.

Maaşlar asgari ücret düzeyinde

Ocak ayından itibaren üç aydır devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin halen sonuçlanmaması işçileri ağırlaşan ekonomik koşullar altında gittikçe büyüyen bir yoksulluğa mahkum etti. Çanakkale Belediyesi talepleri kabul etmemesi nedeniyle uzayan süreçte belediye işçileri asgari ücretin ancak biraz üzerinde bir maaşla çalışmaya devam ediyorlar.