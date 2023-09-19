OECD'den Türkiye tahmini: Enflasyon tahmini fırladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) “Ekonomik Görünüm” raporunda büyüme ve enflasyon tahminlerini revize etti.

OECD küresel ekonomi için 2023 büyüme beklentisini yüzde 2,7’den yüzde 3’e yükseltti, 2024 tahminini ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye indirdi.

Kurum Türkiye için 2023 büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan yüzde 4,3’e yükseltti. 2024 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 2,6 oldu. Önceki tahmin yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Kuruluş ayrıca, ABD için 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan yüzde 2,2’ye yükseltti. OECD Euro bölgesi için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,9’dan yüzde 0,6’ya indirdi.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 52,1

OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7’den 2,6’ya çekilirken, 2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44,8’den 52,1’e yükseltildi. Enflasyonun 2024’te ise yüzde 39,2’ye ineceği öngörüldü.