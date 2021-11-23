ODTÜ'lü öğrencilerden eylem: Hükümet istifa!

ODTÜ'de yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, 'Hükümet istifa!' sloganları attı.

Haber Merkezi

TKP'nin çağrısıyla Ankara ve İstanbul'da yurttaşların bir araya gelen yurttaşların ardından ODTÜ'de de öğrenciler sokağa çıktı.

ODTÜ'de yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, "Hükümet istifa!" sloganları attı.

ODTÜ'lü öğrenciler

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TKP'nin çağrısıyla yurttaşlar Ankara ve İstanbul'da sokağa çıktı