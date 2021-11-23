TKP'nin çağrısıyla Ankara ve İstanbul'da yurttaşların bir araya gelen yurttaşların ardından ODTÜ'de de öğrenciler sokağa çıktı.
ODTÜ'de yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, "Hükümet istifa!" sloganları attı.
ODTÜ'lü öğrenciler
Haber Merkezi
ODTÜ'lü öğrencilerden eylem: Hükümet istifa!
ODTÜ'de yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, 'Hükümet istifa!' sloganları attı.
Haber Merkezi
TKP'nin çağrısıyla Ankara ve İstanbul'da yurttaşların bir araya gelen yurttaşların ardından ODTÜ'de de öğrenciler sokağa çıktı.
ODTÜ'de yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, "Hükümet istifa!" sloganları attı.
ODTÜ'lü öğrenciler