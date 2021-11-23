ODTÜ'lü öğrencilerden eylem: Hükümet istifa!

TKP'nin çağrısıyla Ankara ve İstanbul'da yurttaşların bir araya gelen yurttaşların ardından ODTÜ'de de öğrenciler sokağa çıktı.

ODTÜ'de yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, "Hükümet istifa!" sloganları attı.