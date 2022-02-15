ODTÜ’den yemekhane fiyatlarına fahiş zam kararı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi, bugün aldığı kararla birlikte yemekhanede yemek fiyatlarına yüzde 45 oranında fahiş zam uyguladığını açıkladı.

Karar öncesinde öğrenciler ODTÜ Yemekhanesi’nde öğün başı 2,95 TL ödeme yaparken, zam kararıyla birlikte bu tutarın 4,25 TL'ye çıktığı bildirildi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ODTÜ'de yemekhane krizi patlak vermişti. Krizin ana nedeni, yaklaşık yirmi beş bin öğrenciye sadece otuz işçinin yemek çıkartmaya zorlanıyor olmasıydı. Üniversite yönetimi, konu ile ilgili bir karar almadığı için tepki çekmişti. Üniversite yemekhanesinin yetersiz yemek, sağlıksız koşullar, mevcut sayıya göre eksik personel çalıştırılması, uzun kuyruklar gibi sorunlarına ek olarak zam kararı gelmesine öğrenciler ve öğrenci toplulukları tepki gösterdi.

Öğrenci topluluklarından yapılan açıklamada “ODTÜ Rektörlüğü’ne sesleniyoruz: Zamlar derhal geri çekilsin! Emekçiler ve öğrenciler günbegün artan hayat pahalılığıyla boğuşurken ODTÜ Rektörlüğü de yapacağını yaptı, yemekhaneye fahiş zam kararı aldı! Beslenme hakkımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz.” diye belirtildi.

Türkiye Komünist Gençliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite yönetimine, “Fahiş zamlar kabul edilemez, beslenme hakkımızın gaspı olan bu girişim ODTÜ Rektörlüğü'nün utancı olmalıdır. Zamları derhal geri çek!” dedi.

Fahiş zamlar kabul edilemez, beslenme hakkımızın gaspı olan bu girişim ODTÜ Rektörlüğü'nün utancı olmalıdır.



Zamları derhal geri çek! https://t.co/3QfzRqwckH — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 15, 2022



