ODTÜ'deki yemekhane krizini işçiler anlatıyor: Yoğunluktan tuvalete bile gidemiyoruz...

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ODTÜ’de yemekhane krizi ortaya çıkarken öğrencilerin eylemleri sürüyor.

26 Ekim tarihinde yemekhane krizine dair dilekçe çalışması yürütmeye karar veren öğrenciler kısa bir sürede 5 binden fazla dilekçe toplamışlardı. 2 gün önce “Sağlıklı ve Ulaşılabilir Beslenme Hakkımız ve Yemekhane İşçilerinin İnsanca Çalışma Koşulları İçin” başlığıyla eylem düzenleyen ODTÜ öğrencileri, rektörlüğe yürümüş ve 5 binden fazla dilekçeyi rektörlüğe iletmişti.

'Maalesef servis edilen yemekler hijyenik deği'

ODTÜ yemekhanesinde çalışan bir işçi, çalışma koşullarını, okulda yaşanan yemekhane krizini ve nedenlerini soL’a anlattı.

Yemekhanede çalışan işçi sayısının oldukça yetersiz olduğunu vurgulayan ODTÜ yemekhanesi işçisi, net bir sayı verememekle birlikte yemekhanede çalışan işçi sayısının 30-35 kişi olduğunu ifade etti.

Yemekhanedeki asıl problemin personel eksikliği olduğunu vurgulayan işçi, "Yemekhanedeki farklı iş bölümlerinin her birinin ekstra personele ihtiyacı var. Bulaşıkhane yeterli değil, o yüzden maalesef servis edilen yemekler de hijyenik değil. Aşçı ve meydancı eksikliği var o yüzden eksik çıkan menüler, erkenden tükenen yemekler ve uzayan yemek sıraları var" dedi.

ODTÜ'de yemekhane dışında restoran da olduğunu belirten işçi, bu yıl restoranın hizmet dışı olduğunu aktardı. İşçi, restoranın hizmet dışı olmasının nedeninin restoranda istihdam edilebilecek personel olmaması olduğunu belirtti.

Personel sayısı yetersiz, iş ertesi güne kalıyor

Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate düşürüldüğü ancak çalışma saatlerinin düşmesiyle iş yüklerinin arttığını aktaran işçi, bu durumun nedeni olarak yetersiz personel sayısı ve iyi planlanmayan yemekhane hizmet saatlerini gösterdi.

Yemekhanede son yemek dağıtım saatinin 18.30 olduğunu ancak yemekhane işçilerinin mesai bitim saatinin de 18.30 olduğunu söyleyen işçi, öğrencilere yemek servisi yapıp mesailerini bitirmeleri gerektiğini aktardı.

Öğrenciler daha yemekhanede yemek yerken mesailerinin bittiğini ifade eden işçi, "Bundan dolayı da ne biriken servisleri toplayabiliyoruz ne de herhangi bir temizlik yapabiliyoruz. Sabah mesaiye başladığımızda ise bir önceki günün bulaşığını toplamak ve yıkamak, yemekhaneyi temizlemek ve yeni günün menüsünü çıkarmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Bir önceki günden kalan işlerin ve yeni günün işlerinin aynı anda az sayıda işçiyle yapılmaya çalışılmasının yemekhane krizinin nedeni olduğunu söyleyen işçi, bundan dolayı yemeklerin hijyenik ve olması gerektiği gibi çıkmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile karara bağlanmış olan Kamu Tasarruf Tedbirleri'nden dolayı ek mesai yapamadıklarını ifade eden işçi, ek mesai olduğu takdirde yemekhane krizinin bir nebze olsun hafifleyebileceğini belirtti. İşçi bu konuya dair "Mesai hakkımız olsa en azından o günün işi o gün biter ve ertesi gün işbaşı yaptığımızda bir önceki günün işini yapmak zorunda kalmayız" dedi.

ODTÜ yemekhane işçisi, 2 senedir yönetimle görüşemediklerini de belirtti. Bundan dolayı yemekhane krizi gündemine dair ne yapılacağı hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi. KPSS puanı üzerinden 3 tane aşçı alınabileceği hakkında bir söylenti duyduklarını aktaran işçi, yalnızca 3 yeni aşçının bu probleme çözüm olamayacağını ifade etti.

Yemekhane içerisinde yer alan her çalışma bölümünün personele ihtiyacı olduğunu söyleyen yemekhane işçisi, "3 tane aşçı da bu probleme çözüm olamaz. Aşçıya da ihtiyaç olmakla birlikte servisleri toplayan bizim sektördeki ismiyle meydancılara ve bulaşıkçılara da oldukça ihtiyacımız var" dedi.

'Yoğunluktan tuvalete gidemediğimiz zamanlar oluyor'

Personel yetersizliğinden kaynaklı olarak iş yükünün çok fazla olduğunu ifade eden işçi, dinlemediklerini ve mola vermeye zaman bulamadıklarını aktardı. İşçi, iş yoğunluğu için "Yemekler yetişmediği için yemeklerimizi bile öğrencilerin yemekhane saatinde fırsat bulabilirsek yiyoruz. Hatta yoğunluktan tuvalete bile gidemediğimiz zamanlar oluyor. Sayımız o kadar yetersiz ki yemekhane öğrencilerle doluyken biz bir önceki akşamdan kalan işleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

ODTÜ'deki yemekhane krizinin bu şartlar altında devam etmesinin mümkün olmadığını belirten işçi, ağır iş koşulları altında çalışan yemekhane işçilerinin de niteliksiz ve hijyenik olmayan yemeklere mahkum edilen öğrencilerin de haklı olduğunu ifade etti.