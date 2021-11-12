ODTÜ'de işçiler de öğrenciler de isyan noktasında: Yemekhane krizi büyüyor

Geçtiğimiz yıllarda uzun kuyruklar ve hak gasplarıyla gündeme gelen ODTÜ yemekhanesi, yeni dönemle birlikte bu sorunların üzerinde yenilerini ekledi.

Bunların en başında, yemeklerin niteliğindeki gözle görülür düşüş geliyor. Yemeklerin bir bölümü pişmemiş bir halde servis ediliyorken, bir bölümü hijyen gereksinimlerini karşılamıyor. Yanı sıra çorba, sulu yemek, bakliyat, meyve veya içecekten oluşan standart menü çoğu zaman tam olarak çıkamıyor. Okulun ilk günlerinde çorbanın tamamen menüden çıkartıldığı bir tablo söz konusuyken, şimdilerde çorba yeniden menüye dahil edilmiş olsa da kimi yemeklerin yemek saatlerinin hemen başında tükendiği, bu nedenle uzun ve dakikalar süren kuyrukların oluştuğu görülüyor.

Tüm bunlara ek olarak, yoğunluk nedeniyle toplanamayan bulaşıkların yarattığı tablo genel hijyeni ve sağlığı tehdit eden bir başka unsur.

Sorumlu kim?

ODTÜ’deki bu tablonun arkasında sadece otuz işçinin yaklaşık yirmi beş bin ODTÜ öğrencisine yemek çıkartmaya zorlanması yatıyor. İşçilerin ve öğrencilerin yemekhaneye işçi alım taleplerine kulak tıkayan kayyum rektörlüğün bu tavrı, "Bir kamu kurumu olan yemekhane, fiili durum yaratılarak ‘verimsiz, işlevsiz' olarak damgalanmak ve özelleştirilmek mi isteniyor?’’ sorusunu gündeme getiriyor.

ODTÜ öğrencilerinden tepki

26 Ekim’de öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Yemekhane Forumu’nda yemekhanedeki sorunlar masaya yatırıldı. Forumda iki hafta boyunca ilgili taleplerin karşılanması için yürütülecek imza kampanyasıyla toplanan dilekçelerin, 16 Kasım’da gerçekleşecek olan eylem ve basın açıklamasıyla Rektörlüğe iletilmesi kararlaştırıldı. Ek olarak, her öğle yemeği saatinde öğrencilerin gerçekleştirdiği alkışlı protestoyla ağırlaşan koşullara dikkat çekiliyor.