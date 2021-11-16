ODTÜ'lü öğrenciler beslenme hakları için rektörlüğe yürüdü

ODTÜ’lü öğrenciler bugün beslenme hakları için rektörlüğe yürüdü. Bir süredir yürütülen dilekçe çalışmasının ardından öğrenciler bugün, 5 binden fazla dilekçeyi rektörlüğe teslim etti.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla kampüsteki pek çok olanağın yetersizliğinin daha çok hissedilir hale geldiğini belirten öğrenciler, yemekhanedeki personel sayısının da yetersiz kaldığını, yemekhanede çıkan yemeğin niteliğinin de giderek kötüleştiğini dile getirdi.

Öğrenciler, 26 Ekim’de yapılan forumdan sonra dilekçe çalışması yürütme kararı almıştı. Bugün ise toplanan dilekçeleri “Sağlıklı ve Ulaşılabilir Beslenme Hakkımız ve Yemekhane İşçilerinin İnsanca Çalışma Koşulları İçin” başlıklı eylemle rektörlüğe iletti.