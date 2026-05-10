ODTÜ’deki provokasyon sonrası 2 kişiye tutuklama, 4 kişiye adli kontrol
Yayın Tarihi: 10.05.2026 , 21:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 , 00:34
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Devrim Yürüyüşü'nün ardından düzenlenen konser sırasında yaşanan provokasyonun ardından gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
sendika.org'un aktardığına göre savcılık ifadelerinin ardından 4 kişi adli kontrol talebiyle, 2 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik savcılık talebi doğrultusunda karar verdi. 2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ODTÜ’de Bahar Şenlikleri kapsamında Devrim Yürüyüşü ve ardından Devrim Stadyumu’ndaki konser sırasında gerçekleştirilen provokasyon sonrası 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Provokasyonu yaratan gruplardan biri olan “İstiklal Kadınları Hareketi”, gözaltıları saatler öncesinden sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.
