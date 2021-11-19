ODTÜ'de yemekhaneden sonra şimdi de kira krizi: Çok çaresiz durumdayız

Bugünlerde yemekhane kriziyle gündemde olan ODTÜ yönetimi, öğrencilerin kaliteli beslenme hakkına ve yemekhane emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesine dair herhangi bir bütçe ayırmazken, diğer yandan kampüsteki kantin işletmelerinin de kapılarına kilit vurma derdine düştü.

Covid-19 sebebiyle Mart 2020’de üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve geçtiğimiz Eylül ayına kadar üniversitelerin faaliyetlerine çevrimiçi olarak devam etmesi kararı alınmıştı. Bu süreçte, kampüs yerleşkesinde bulunan yurt ve bölüm kantinleri de kapalı tutulmuştu.

Geçtiğimiz ay üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu işletmeler de çalışmalarına tekrar başlamıştı. Ancak henüz pandeminin yükünü üzerinden atamamış olan esnaf, bir de ODTÜ Yönetimi’nin baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ODTÜ Rektörlüğü tarafından gönderilen dilekçede, 15 Aralık tarihine kadar söz konusu kira borçlarının ve yakıt ödemelerinin yapılmasının gerektiği aksi takdirde yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi. Duruma tepki gösteren ODTÜ esnafı ise, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Yükseköğretim Kurulu’na gönderdiği talep yazısında yer alan “Mülkiyeti üniversitelere ait veya Hazineye ait olup üniversitelere tahsisi taşınmazlar üzerinde üniversiteler tarafından da geçici faaliyet gösterilmeyen/örgün eğitime başlanılmayan dönemler için gerekli indirim, iade, mahsup, kira süresinin uzatımı vb. taleplere ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılması” ifadesine dayanarak haklarını arıyor.

Kira alındığı bilinen tek üniversite ODTÜ

Uygulamada birliğin sağlanması adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 13.07.2020 tarihinde "Kira Bedelleri Hakkında" gönderilen yazı, YÖK tarafından 07.08.2020 tarihinde Türkiye’de yer alan tüm üniversitelere gönderildi. Buna rağmen, ODTÜ yönetiminin ısrarla takındığı tavır dikkat çekiyor.

ODTÜ kantin esnafı, üniversite idarelerindeki yöneticilerin mevzuat hükümlerini hiçe sayan özel şartlar talep ettiğini ve keyfi uygulamalarla mobbing uyguladığını ifade etti.

soL Haber'e durumu değerlendiren ODTÜ kantin işletmecisi Nihat Yalçındere, ODTÜ esnafı olarak çok çaresiz olduklarını, pandemi boyunca hiçbir destek alamayıp borç altında ezildikleri söyledi. Anlaşılmaz bir baskı altında olduklarını belirten Yalçındere, doğrudan bir muhatap bulamadıklarını aktardı.