ODTÜ'de rektörün protesto korkusu sürüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mezuniyet Yürüyüşünün tarihi bu yıl rektörlük tarafından temmuz ayı başında değiştirilmişti. Rektörlük, yapılacak mezuniyet töreni öncesinde, bayrak, flama ve pankart yasağı getirmiş, olası protestoları önlemek amacıyla ODTÜ yönetimi ayrıca mezun olacak öğrencilerin törene davetiye ile alınacağını, diploma dağıtımı öncesinde mezun öğrenciler dışında hiçbir kişinin tören alanına alınmayacağını, bu kurallara uyulmaması durumunda, öğrencilere adli ve idari işlemlerin uygulanacağını duyurmuştu.

Öğrencilerin, davetiye ile girmeyi kabul etmemesi ve mezuniyet günü hep birlikte girileceğini duyurması sonrasında, 25 Temmuz tarihinde Rektörlüğün yaptığı açıklama ile daha önce konulan davetiye ile giriş şartının ortadan kaldırıldığı duyurulmuştu.

Bugün, tören öncesinde, sabahın erken saatlerinde okulun giriş kapılarında çevik kuvvet ekiplerinin beklediği ve okula giren araçların bagajlarının arandığı belirtildi.