ODTÜ’de 'rant yolu' protestosu: Belediye aracı öğrencilerin üzerine sürüldü
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 23:31
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ODTÜ Ormanı’ndan geçirmek istediği Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Projesi’ne karşı öğrencilerin başlattığı eylem ikinci gününde sürdü.
Kamuoyunda “ODTÜ Rant Yolu” olarak bilinen projede asfalt çalışmalarının yeniden başlamasının ardından öğrenciler dün gece proje alanında nöbete başlamıştı.
Bugün yeniden bir araya gelen öğrenciler yol üzerinde eylem yaparak asfalt çalışmalarını durdurdu. Eylem sırasında ABB’ye ait bir araç öğrencilerin üzerine sürüldü.
Öğrenciler tehlikeli müdahaleye rağmen alanı terk etmeyerek nöbetlerini sürdürdü.
'400 dairelik rezidans rantı 12 bine çıktı'
Proje alanında yapılan basın açıklamasında yol projesinin Ankara’nın ulaşım sorununu çözmeyeceği, ODTÜ Ormanı’nı yapılaşma baskısına açacağı belirtildi.
Öğrenciler, projenin 2017 yılında dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde başladığını, Mansur Yavaş yönetiminin de projeyi sürdürdüğünü hatırlattı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
2017’de rant amacıyla Melih Gökçek’in bir gecede ağaçları katlederek başladığı, 2022’de Mansur Yavaş’ın ihalelerle devam ettirmeye çalıştığı ve mücadelemizle durdurulan bu çalışma, Ankara’nın trafik sorununu çözmeyeceği gibi kentin son ormanını yok eden ekolojik bir tehdittir. 400 dairelik bir rezidansın değerini artırmak için başlayan proje, o günden bu yana artan işbirlikçi fırsatçılarla 12 bin daireyi kapsar duruma geldi.
Öğrenciler, “Biz ODTÜ öğrencileri olarak ormanımızın, şehrimizin ciğerinin rantçıların kâr hevesi için talan edilmesine karşıyız” dedi.
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'Gökçek’in projelerini bitiren belediye istemiyoruz'
ODTÜ’lüler, projenin yalnızca üniversiteyi değil Ankara’nın bütününü ilgilendiren bir ekolojik sorun olduğuna dikkat çekti.
Açıklamada belediye yönetimine de tepki gösterilerek şöyle denildi:
Bizlerin almayı hayal bile edemeyeceği rezidansların fiyatlarını katlayan bu yol, Ankaralıların yararına değildir. Biz Gökçek’in projelerini bitiren bir belediye yönetimi istemiyoruz; bilimsel, insana ve doğaya değer veren, kararı demokratik biçimde alınan çözümler talep ediyoruz. ABB rantı besleme!
Öğrenciler siyasi partilere, milletvekillerine, sendikalara, meslek odalarına ve demokratik kitle örgütlerine eylemlerine destek verme çağrısında bulundu.
Gökçek döneminde başladı, Yavaş döneminde yeniden ihale edildi
Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Projesi, 2017 yılında Melih Gökçek yönetimindeki ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokolle başlatıldı.
Yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki yolun 4,8 kilometrelik bölümünün ODTÜ Ormanı’ndan geçmesi planlanıyor.
Projeye karşı ODTÜ bileşenleri ve meslek odaları yıllardır mücadele yürütüyor.
Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, 2021 yılında proje için yeniden ihale açtı. 2022 yılında belediyeye ait iş makinelerinin alana girmesi üzerine öğrencilerin başlattığı protestoların ardından çalışmalar yeniden durmuştu.
ABB ekipleri son günlerde bölgede yeniden çalışma başlatırken 3 Eylül’de asfalt dökümüne geçti. Öğrenciler ise iş makinelerinin çalışmasını engelleyerek alanda nöbete başladı.
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