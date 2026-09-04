ODTÜ’de 'rant yolu' protestosu: Belediye aracı öğrencilerin üzerine sürüldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ODTÜ Ormanı’ndan geçirmek istediği Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı Projesi’ne karşı öğrencilerin başlattığı eylem ikinci gününde sürdü.

Kamuoyunda “ODTÜ Rant Yolu” olarak bilinen projede asfalt çalışmalarının yeniden başlamasının ardından öğrenciler dün gece proje alanında nöbete başlamıştı.

Bugün yeniden bir araya gelen öğrenciler yol üzerinde eylem yaparak asfalt çalışmalarını durdurdu. Eylem sırasında ABB’ye ait bir araç öğrencilerin üzerine sürüldü.

Öğrenciler tehlikeli müdahaleye rağmen alanı terk etmeyerek nöbetlerini sürdürdü.

Proje alanında yapılan basın açıklamasında yol projesinin Ankara’nın ulaşım sorununu çözmeyeceği, ODTÜ Ormanı’nı yapılaşma baskısına açacağı belirtildi.

Öğrenciler, projenin 2017 yılında dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde başladığını, Mansur Yavaş yönetiminin de projeyi sürdürdüğünü hatırlattı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2017’de rant amacıyla Melih Gökçek’in bir gecede ağaçları katlederek başladığı, 2022’de Mansur Yavaş’ın ihalelerle devam ettirmeye çalıştığı ve mücadelemizle durdurulan bu çalışma, Ankara’nın trafik sorununu çözmeyeceği gibi kentin son ormanını yok eden ekolojik bir tehdittir. 400 dairelik bir rezidansın değerini artırmak için başlayan proje, o günden bu yana artan işbirlikçi fırsatçılarla 12 bin daireyi kapsar duruma geldi.