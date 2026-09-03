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ODTÜ ormanında kıyım sürüyor: İtirazlara rağmen asfalt dökümü başladı

Melih Gökçek'in başlattığı ve Mansur Yavaş'ın sürdürdüğü ODTÜ'deki yol projesinde yıkım hızlandı. Tüm tepkilere rağmen iş makinelerinin gizlice sokulduğu arazide açılan yolda bugün asfalt döküm işlemine geçildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 03.09.2026 , 18:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 , 18:41

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanları, özellikle eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminden bu yana çeşitli rant projelerinin, imar planlamalarının ve iş makinelerinin hedefi oldu.

Yıllar boyunca kentin akciğeri olan bu yeşil alana yönelik bitmek bilmeyen yol ve inşaat girişimleri, bugün de farklı aktörler eliyle sürdürülüyor. ODTÜ arazisi bitmek bilmeyen bir rant ve talan tartışmasının merkezinde duruyor.

2017 yılında Melih Gökçek döneminde başlatılan ve halkın itirazları sonrasında geri adım atılan proje, ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından kaldığı yerden devam ettiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ ormanından geçirilmek istenilen bu yol için ormana gizlice iş makinelerinin sokulduğu ortaya çıkmıştı.

Tüm itirazlara karşın projeye devam edilirken, bugün açılan yola asfalt dökülmeye başlandı.

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