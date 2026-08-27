ODTÜ ormanına yol projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi: 'Bu proje ranta hizmet ediyor'

Ankara'da Melih Gökçek döneminde başlayan ve Mansur Yavaş yönetimiyle devam eden ODTÜ ormanlarındaki yol projesi dün Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, ODTÜ Mezunları Derneği, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ve ODTÜ öğrencilerinin bir araya geldiği eylemde ODTÜ'de yapılacak yolun şehrin ulaşım sorununu çözmek yerine yeni rant alanlarına hizmet edeceği vurgulandı.

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Eylemde okunan açıklamada, yol planının 2. derece doğal sit alanı içerisindeki ormanlık arazide kaldığına dikkat çekildi. Eskişehir Yolu ile aynı kademede olan 50 metre genişliğindeki yolun sit alanı niteliğindeki ODTÜ ormanının içinden geçirildiği hatırlatıldı. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılında binlerce ağacın kesilmesiyle açılan yol, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 ve 2025 yıllarında yeniden ihaleye çıkarılmıştır. Ankara'nın toplu taşıma ve altyapı başta olmak üzere çözüm bekleyen temel sorunları ortadayken, Melih Gökçek döneminin parçacıl ve özel araç odaklı ulaşım anlayışını sürdüren bu proje, kentin sorunlarını çözmek yerine yeni sorunlar üretmektedir."

Trafik baskısı ve emlak rantı büyüyecek

Açıklamada, Ankara'daki ulaşım yatırımlarının kentsel gelişmeyi nasıl biçimlendirdiğine dair geçmişteki örneklerin unutulmadığı vurgulandı. 2013 yılında ODTÜ arazisinin bölünmesiyle açılan 1071 Malazgirt Bulvarı'nın yarattığı tahribata dikkat çekilerek şu değerlendirme aktarıldı:

"1071 Malazgirt Bulvarı yalnızca bir ulaşım bağlantısı olarak kalmamış, Çukurambar'ın dönüşümünü ve yoğun yapılaşmasını hızlandıran kentsel dinamiklerden biri olmuştur. Bölgede yapılaşma ve nüfus yoğunluğu artmış; Çukurambar zaman içerisinde bir yaşam alanından yoğun iş ve yapılaşma bölgesine dönüşürken trafik ve altyapı sorunları da büyümüştür. Bu deneyim, ulaşım yatırımlarının yalnızca mevcut trafik talebine yanıt veren teknik müdahaleler olmadığını, aynı zamanda yeni yapılaşma ve ulaşım talebi üreterek kentin gelişme yönünü ve arazi kullanımını değiştirebildiğini göstermektedir."

Bugün ODTÜ ormanından geçirilmek istenen yolun da bu nedenle yalnızca trafiği rahatlatacak teknik bir çözüm olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. "Rant yolu" olarak anılan güzergahın İncek ve çevresinde gelişen yüksek gelir grubuna yönelik konut alanları, yeni Yargıtay binası, Bilkent Şehir Hastanesi ve Niğde Otoyolu arasında yeni bir ulaşım koridoru oluşturacağı, böylece bölgedeki trafik baskısını ve konut rantını büyüteceği ifade edildi.

Yeni yollar açarak otomobil trafiğini teşvik eden bu yaklaşımın Ankara'nın ulaşım sorununu derinleştirdiği ve kent merkezindeki son büyük doğal alanlardan biri olan ODTÜ ekosistemini tehdit ettiği kaydedildi.

'Asfalt ve beton odaklı belediyecilik değişmedi'

Melih Gökçek döneminde başlayan projenin Mansur Yavaş tarafından sürdürülmesinin, Ankara'daki asfalt ve betona dayalı belediyecilik anlayışının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Eylemde yapılan açıklamada şu çağrıda bulunuldu:

"ODTÜ Kampüsü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edildiği bir dönemde, böylesine değerli bir doğal ve kültürel alanın yol ve yapılaşma baskısı altında bırakılması kabul edilemez. Gökçek döneminde başlatılan bu projenin bugün hâlâ sürdürülmesi, Ankara'da asfalt ve beton odaklı belediyecilik anlayışının değişmediğini göstermektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu projeden vazgeçmeye, kamu kaynaklarını imar rantını büyüten ulaşım yatırımları yerine Ankara halkının gerçek ihtiyaçlarına yönlendirmeye, bütüncül ve toplu taşımayı esas alan ulaşım politikaları geliştirmeye ve ODTÜ Ormanı'nı korumaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu ise Ankara'nın en değerli ekosistemlerinden biri olan ODTÜ Ormanı'na sahip çıkmaya, bu yola karşı ses çıkarmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz."

Melih Gökçek ile başlayan proje Mansur Yavaş ile devam ediyor

Açıklamada Mansur Yavaş'ın devam ettirdiği projenin Melih Gökçek tarafından başlatıldığı ve Ankara'da asfalt ve betona dayalı belediyeciliğin bir devamı olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"ODTÜ Kampüsü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edildiği bir dönemde, böylesine değerli bir doğal ve kültürel alanın yol ve yapılaşma baskısı altında bırakılması kabul edilemez. Gökçek döneminde başlatılan bu projenin bugün hâlâ sürdürülmesi, Ankara'da asfalt ve beton odaklı belediyecilik anlayışının değişmediğini göstermektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu projeden vazgeçmeye, kamu kaynaklarını imar rantını büyüten ulaşım yatırımları yerine Ankara halkının gerçek ihtiyaçlarına yönlendirmeye, bütüncül ve toplu taşımayı esas alan ulaşım politikaları geliştirmeye ve ODTÜ Ormanı'nı korumaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu ise Ankara'nın en değerli ekosistemlerinden biri olan ODTÜ Ormanı'na sahip çıkmaya, bu yola karşı ses çıkarmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz."

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