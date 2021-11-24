ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis biber gazıyla saldırdı

Dün ekonomik gidişatı protesto etmek için Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkan yurttaşların ardından ODTÜ’de de öğrenciler bir araya gelmişti. ODTÜ yurtlar bölgesinde buluşarak yürüyüşe geçen öğrenciler, "Hükümet istifa!" sloganları atmıştı.

Bu sabah da "ODTÜ yürüyor mücadele büyüyor! #Hükümetİstifa” başlığıyla bir çağrıda daha bulunan ODTÜ öğrencileri, saat 19.00'da 5. Yurt önünde buluşarak eylem yaptılar. Eylemlerde yine hükümet istifa sloganları atıldı.