ODTÜ öğrencileri'nden eylem çağrısı

ODTÜ Öğrencileri, üniversite yönetiminden birbiri ardına gelen tutarsız açıklamalar karşında tepkilerini ifade etmek için rektörlük önü çağrısında bulundu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin yüz yüze yapılacağının ilan edilmesinin ardından ODTÜ yönetimi tarafından da öğrencilere eğitimin yüz yüze olacağına ve kampüs imkanlarından yararlanılabileceğine dair e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştı.

Derslerin online olacağı duyuruldu

Öğrencilerini daha önce de mağdur eden ODTÜ yönetimi, yüz yüze eğitim açıklamasının ardından dönemin başlamasına az bir vakit kala bölüm dekanlıklarının yaptığı açıklamalarla hemen hemen tüm derslerin online olacağını duyurdu.

Halihazırda pandemi sonrası ekonomik sıkıntıların altında ezilmekte olan, barınma sorunları yaşayan, fahiş kira ve zamlara karşı savunmasız bırakılan üniversite öğrencileri bir de yakışıksız bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

ODTÜ öğrencileri, eğitim haklarının gaspına karşı çıkmak ve ODTÜ yönetimini 1,5 yıldır almamakta ısrar ettiği tedbirleri alarak yıkıcı değil yapıcı çözümler üretmeye bir kez daha davet etmek için 1 Ekim Cuma günü saat 15.00'te rektörlük önünde eylem ve basın açıklaması yapacağını duyurdu.