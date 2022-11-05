ODTÜ'de öğrenciler yemekhaneden zehirlendi, rektörlük 'viral enfeksiyon' diye geçiştirdi

ODTÜ yemekhanesinde 3 Kasım’da çıkan yemek onlarca öğrencinin zehirlenmesine neden oldu. Çok sayıda öğrenci mide bulantısı ve sürekli istifra etme şikayetiyle Sağlık ve Rehberlik Merkezi’ne gitti. Ambulanslar akşam boyunca ODTÜ öğrencilerini hastaneye taşıdı.

Sendika.org'a konuşan hastaneye giden öğrenciler, hekimlerin kendilerine besin zehirlenmesi temelli enfeksiyon oluştuğunu söylediğini kaydetti.

Ambulanslar yetmedi

Çok sayıda öğrencinin aynı şikayetten gelmesinden dolayı ambulansların yetmediği belirtilirken, öğrenciler ambulans beklemek zorunda kaldı.

Rektörlük’ten ‘viral enfeksiyon’ açıklaması

Öte yandan olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra, bugün öğrencilere mail atan Rektörlük ise “Sosyal medyada ağırlıklı olarak kafeterya yemeği kaynaklı gıda zehirlenmesi şeklinde ifade edilen durumun viral enfeksiyon olduğu Sağlık ve Rehberlik Merkezi mikrobiyoloji uzmanlarımız tarafından ilk bulgulara dayanarak açıklanmıştır” dedi.

Hastaneye giden öğrencilereyse hekimler enfeksiyonun viral değil, bakteriyel olduğu ve besin zehirlenmesi temelli olduğunu belirtmişti.