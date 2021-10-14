ODTÜ'de Emek Gençliği üyelerinin ailelerine tehdit

Emek Gençliği, ODTÜ’de üyelerinin ailelerinin polis olduğunu belirten kişiler tarafından aranarak tehdit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, aramayı gerçekleştiren kişilerin 10 Ekim Gar Katliamı anmalarına katılmayı, gösteri, toplantı ve yürüyüşlerde bulunmayı "yasadışı faaliyetler" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Demokratik, eşit ve özgür bir Türkiye istemenin ve bunun için mücadele etmenin, gösteri ve protesto hakkını kullanmanın suç olmadığına dikkat çekilen açıklamada, üyelerinin haklarının korunması için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.